Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Наука
У 20% жертв рака простаты гены повышают риск смерти
В ходе исследования с участием 429 представителей сильного пола на последних стадиях рака было установлено, что мутация гена под названием RB1 в опухолях увеличивает вероятность смерти в 3,3 раза.
Обновлено 07 мая в 04:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Умер Сергей Доренко. Журналист, никогда не уходивший с поля
Сергей Доренко прожил яркую жизнь — это однозначно.
Обновлено в 15:49
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Трамвай сбил двух человек в Риге
В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Политика
Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая
Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая.
Обновлено в 16:05
Авто
Цены на новые автомобили в России продолжают расти
Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Транспорт
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество
Съевший осу кот стал звездой интернета
Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05