Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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Ряд социальных сетей и сайтов сегодня был заблокирован в Казахстане

Эхо Москвы14:03

Пользователи в Казахстане испытывают трудности с доступом к соцсетям

РИА Новости08:24

СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов

РБК09:39

В Казахстане заблокировали Facebook, Instagram и YouTube

URA.Ru09:01

В Казахстане ограничен доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам

ТАСС10:33

В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям, мессендежрам и сайтам СМИ

Коммерсантъ07:43

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Интерфакс07:02
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено в 16:41
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Футбол

Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 11:41
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Наука

У 20% жертв рака простаты гены повышают риск смерти

В ходе исследования с участием 429 представителей сильного пола на последних стадиях рака было установлено, что мутация гена под названием RB1 в опухолях увеличивает вероятность смерти в 3,3 раза.
Обновлено 07 мая в 04:26
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Умер Сергей Доренко. Журналист, никогда не уходивший с поля

Сергей Доренко прожил яркую жизнь — это однозначно.
Обновлено в 15:49
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено в 14:25
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Трамвай сбил двух человек в Риге

В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Политика

Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая

Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая.
Обновлено в 16:05
Авто

Цены на новые автомобили в России продолжают расти

Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Транспорт

На желтой ветке московского метро произошел сбой

В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество

Съевший осу кот стал звездой интернета

Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
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