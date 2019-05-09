В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Политика США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.

Футбол Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

Политика Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк» Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.

Политика Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.

Общество Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.

Шоу-бизнес Похудевшая Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова Новые фото, опубликованные Никасом Сафроновым, показали, что известная джазовая певица находится в нормальной физической форме и похудела, но при этом внимательные пользователи заметили, что она не улыбается на снимках, предположив, что у неё всё ещё есть в жизни проблемы.

Происшествия Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Гаджеты Samsung представила 64-мегапиксельный датчик для мобильных камер Samsung Electronics представила два новых 0,8-микронных (пиксельных) датчика изображения - 64-мегапиксельную (Mp) Samsung ISOCELL Bright GW1 и 48-мегапиксельную ISOCELL Bright GM2.

Политика Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Футбол Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы «Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Происшествия Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.

Происшествия В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк» В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.

Происшествия Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

Авто Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.

Авто Преимущества и недостатки регистрации автомобиля на несовершеннолетнего ребенка Многие проводят официальную регистрацию автомобиля на других граждан. В их число входят и несовершеннолетние дети.

Гаджеты В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.

Транспорт На желтой ветке московского метро произошел сбой В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.

Общество Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.