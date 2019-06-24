Происшествия
Из-за взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погиб один человекСусанин вчера в 15:55
Один человек погиб из-за взрывов на складе боеприпасов военной базы в Казахстане. Об этом пишет "Интерфакс" По словам акима (губернатора) Туркестанской области Умирзака Шукеева, снаряд попал в автомобиль погибшего.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
Обновлено в 02:34
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Экономика
В Свердловской области увеличился средний размер микрозайма
Средний размер микрозайма в Свердловской области по данным за первый квартал 2019 года составил 7 тысяч 870 рублей, сообщает НБКИ.
Обновлено в 05:57
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини
Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.
Обновлено в 03:53
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет
Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Эксперимент по маркировке некоторых товаров легкой промышленности пройдет в России с 27 июня по 30 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам
Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Экономика
Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство
Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Украинцы выступают за прямой диалог с российской стороной
Был задан вопрос, должен ли президент Украины пойти на прямой диалог с Россией.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».
Обновлено в 04:29