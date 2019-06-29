Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочихRT на русском 21:01
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем
Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24.
Обновлено в 21:26
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Футбол
Зе Луиш может пропустить матч с ЦСКА
Участие игрока в матче товарищеского турнира в Австрии против ЦСКА под вопросом. (Дмитрий Зеленов) Матч "Спартак" – ЦСКА состоится 30 июня, начало – в 19.00 по московскому времени.
Обновлено в 12:33
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 17:36
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Космос
Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике
Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти
Паводок в Иркутской области продолжается уже несколько дней и спровоцирован ливневыми дождями. В ряде населенных пунктов действует режим ЧС.
Обновлено в 11:30
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено в 21:50
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике
Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской Республике 29 июня.
Обновлено в 20:22
Хоккей
«Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны»
Как сообщает официальный сайт «Пингвинз», нападающий Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне».
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой
Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19