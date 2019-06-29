В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочихRT на русском 21:01

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

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