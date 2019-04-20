Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человекРИА Новости 02:09
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области.
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Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
В штабе Зеленского пояснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Авто
Mercedes-Benz откажется от партнерства с Renault Nissan
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Apple создал устройство, мешающее разблокировать автомобиль
В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
Обновлено вчера в 01:14
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Культура
Кабмин предложил создать музыкально-культурный центр на базе музея-заповедника Чайковского
Минкультуры и Минэкономразвития займутся разработкой плана создания туристического музыкально-культурного центра на базе Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Московской области.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
В Москве пройдет акция «Библиосумерки»
В рамках всероссийской акции "Библионочь" 69 столичных библиотек подготовили для семей с детьми программу "Библиосумерки", ребята смогут посетить мастер-классы, пройти квест и встретиться с писателями, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:45
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка", сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 03:32
Футбол
Бэйл определился со своим будущим
Контракт 29-летнего футболиста со "сливочными" рассчитан до июня 2022 года.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек
Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31