В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человекРИА Новости 02:09

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области.

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

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