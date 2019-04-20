Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человекРИА Новости 02:09
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области.
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Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
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Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
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Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео
Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского.
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В «день тишины» команда Зеленского продолжает агитацию, но без имен
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Обновлено в 09:43
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Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
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Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
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Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
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Происшествия
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Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит»
Максим Калиниченко дал прогноз на противостояние "Краснодара" и "Зенита". Матч 24 тура состоится сегодня в 21:00.
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В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
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Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
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На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов
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