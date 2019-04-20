Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человекРИА Новости 02:09

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области.
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Опубликованы кадры с места крушения автобуса в Казахстане

URA.Ru09:07

Более 10 человек погибли в автокатастрофе на юге Казахстана

Интерфакс02:07

11 человек погибли и 29 пострадали в крупном ДТП в Казахстане

Эхо Москвы03:30

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

ТАСС02:28

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

РИА Новости07:25

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса

РБК02:06

Более 10 человек погибли в ДТП в Казахстане

Газета.Ru01:49
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:01, Ашберн

Автобус с узбеками перевернулся в казахской степи. Видео

Вести.UZ07:05
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Кино

Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
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В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» 21 апреля впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые в воскресенье, 21 апреля, выйдет в Балтийское море на испытания.
Обновлено в 10:00
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

Обновлено в 10:26
Происшествия

Крупнейший еврейский университет России подожгли в Подмосковье

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае, об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
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Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Политика

В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП

Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Политика

Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео

Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:05
Политика

В «день тишины» команда Зеленского продолжает агитацию, но без имен

В субботу, 20 апреля, официально наступил «день тишины» в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть

Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
Обновлено в 10:55
Кино

«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей

Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Футбол

Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит»

Максим Калиниченко дал прогноз на противостояние "Краснодара" и "Зенита". Матч 24 тура состоится сегодня в 21:00.
Обновлено в 08:47
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
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УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Гаджеты

На выпуск стыковочной станции NexDock 2, превращающей смартфон в ноутбук, собрано почти полмиллиона долларов

Менее чем через сутки на сайте коллективного финансирования Kickstarter завершится сбор средств на выпуск стыковочной станции NexDock 2. Рассчитывая собрать 50 000 долларов, разработчики NexDock 2 на момент написания этих строк смогли привлечь примерно 480 000 долларов.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов

Обновлено вчера в 09:00
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