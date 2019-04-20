В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человекРИА Новости 02:09

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла около пяти утра в Кордайском районе Жамбылской области.

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Экономика В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае, об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

Общество Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.

Происшествия Двое подростков ранены при стрельбе в Москве Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.

Политика В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Общество Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.

Политика Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского.

Политика В «день тишины» команда Зеленского продолжает агитацию, но без имен В субботу, 20 апреля, официально наступил «день тишины» в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты.

Общество В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Энергетика Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.

Кино «ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Футбол Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит» Максим Калиниченко дал прогноз на противостояние "Краснодара" и "Зенита". Матч 24 тура состоится сегодня в 21:00.

Политика В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.

Авто УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».