Политика
Внеочередные выборы президента начались в КазахстанеИзвестия вчера в 21:02
Последняя стала первой в истории страны женщиной-кандидатом в президенты. 19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана более 25 лет, сложил полномочия и назначил своим преемником Токаева. Решение о проведении внеочередных выборов новый глава государства принял в начале апреля.
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ЦИК России направил наблюдателей в Казахстан. Сегодня там выберут президента
Телеканал 360°вчера в 19:42
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Армия и оружие
«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»
«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
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Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Происшествия
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку
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Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
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Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
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Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Гаджеты
Apple распродает iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой в России
Корпорация Apple распродает свои популярные смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 23:11
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
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Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье
Эксперты назвали полезные для здоровья волос растения
Негативные последствия перенесённого стресса, загрязнение окружающей среды, нездоровое питание и другие факторы влияют не только на общее состояние организма человека, но и на здоровье волос.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Игры
Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру
Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам
Президент уточнил, что кроме гумпомощи, его страна будет предлагать "возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния" тем, кто в Мексике ждет ответа на запрос об убежище, чтобы легально попасть в США.
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Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено 07 июня в 06:46
Авто
Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus, который используют президент Путин и премьер Медведев, из-за его дороговизны.
Обновлено в 00:35
Общество
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Автоспорт
Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53