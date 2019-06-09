Политика

Внеочередные выборы президента начались в КазахстанеИзвестия вчера в 21:02

Последняя стала первой в истории страны женщиной-кандидатом в президенты. 19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана более 25 лет, сложил полномочия и назначил своим преемником Токаева. Решение о проведении внеочередных выборов новый глава государства принял в начале апреля.
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Наблюдатель рассказал, как проходит голосование на выборах в Казахстане

РИА Новости00:47

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

Коммерсантъвчера в 21:24

В Казахстане открылись избирательные участки на выборах президента страны

ТАССвчера в 21:03

Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

Известиявчера в 21:02

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

RT на русскомвчера в 21:10

ЦИК России направил наблюдателей в Казахстан. Сегодня там выберут президента

Телеканал 360°вчера в 19:42

В Казахстане стартовали выборы президента

РБКвчера в 21:13
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Музыка

Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления

Обновлено вчера в 10:39
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»

«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова избивал беременную жену

Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Гаджеты

Apple распродает iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой в России

Корпорация Apple распродает свои популярные смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 23:11
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье

Эксперты назвали полезные для здоровья волос растения

Негативные последствия перенесённого стресса, загрязнение окружающей среды, нездоровое питание и другие факторы влияют не только на общее состояние организма человека, но и на здоровье волос.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Президент уточнил, что кроме гумпомощи, его страна будет предлагать "возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния" тем, кто в Мексике ждет ответа на запрос об убежище, чтобы легально попасть в США.
Обновлено в 00:16
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35

Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено 07 июня в 06:46
Авто

Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus, который используют президент Путин и премьер Медведев, из-за его дороговизны.
Обновлено в 00:35
Общество

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Автоспорт

Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»

Обновлено вчера в 14:49
Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
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