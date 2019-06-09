В Казахстане сегодня проходят выборы президентаФедералПресс вчера в 22:23

Избирательные участки, на которых Казахстан выберет нового президента, открылись во всех регионах страны. Сейчас обязанности главы государства выполняет Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.

В Казахстане сегодня проходят выборы президента

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