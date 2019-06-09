Политика

В Казахстане сегодня проходят выборы президентаФедералПресс вчера в 22:23

Избирательные участки, на которых Казахстан выберет нового президента, открылись во всех регионах страны. Сейчас обязанности главы государства выполняет Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Казахстане завершились президентские выборы

Российская газета10:20

500 человек задержаны в Казахстане на митингах в день президентских выборов

Эхо Москвы11:32

Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

Известиявчера в 21:02

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

Коммерсантъвчера в 21:24

Досрочные выборы президента стартовали в Казахстане

РЕН ТВвчера в 21:07

Более 96% казахстанских военнослужащих проголосовали на выборах президента

РИА Новостивчера в 23:45

В Казахстане пройдут выборы президента

ТАССвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Кино

Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной

Обновлено в 04:35
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Наука

К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь

По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Мнучин сообщил о конструктивных переговорах с главой ЦБ КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин написал в Twitter, что провёл с председателем Народного банка Китая И Ганом двусторонние торговые переговоры.
Обновлено в 03:05
Политика

Американские политики напомнили Захаровой о рабовладельческих временах

Действия США на международной арене напоминают официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о рабовладельческих временах, когда "можно было просто управлять рабами".
Обновлено в 11:06
Энергетика

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Политика

В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
Обновлено в 10:31
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Футбол

Игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель на турнире в Греции

Как сообщает Bild, игроки турецкой команды попали в скандал. Футболисты, которым еще не исполнилось 18 лет, вызвали в отель проституток.
Обновлено в 10:54
Футбол

Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова

"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Общество

Захарова считает «страшной проблемой» то, что деньги «стали религией»

Обновлено в 11:30
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Футбол

Сборная России вылетела в Нижний Новгород

Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова

Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
Обновлено вчера в 08:34
Политика

NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное