Политика
В Казахстане сегодня проходят выборы президентаФедералПресс вчера в 22:23
Избирательные участки, на которых Казахстан выберет нового президента, открылись во всех регионах страны. Сейчас обязанности главы государства выполняет Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
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Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
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Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
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К 2080 году глобальное потепление заставит жителей России и других стран переехать в Сибирь
По мнению экспертов, людям придется переехать в Сибирь и другие малообитаемые места далеко на Севере, и сделать эту территорию полностью заселенной.
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
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Мнучин сообщил о конструктивных переговорах с главой ЦБ КНР
Министр финансов США Стивен Мнучин написал в Twitter, что провёл с председателем Народного банка Китая И Ганом двусторонние торговые переговоры.
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Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
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Голосование на президентских выборах в Казахстане завершилось.
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Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
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Футбол
Игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель на турнире в Греции
Как сообщает Bild, игроки турецкой команды попали в скандал. Футболисты, которым еще не исполнилось 18 лет, вызвали в отель проституток.
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Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
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Шоу-бизнес
Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова
"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Футбол
Сборная России вылетела в Нижний Новгород
Сборная России отправилась в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова
Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
Обновлено вчера в 08:34
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
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