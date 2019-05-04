В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторовLenta.ru 09:37

Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Культура В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.

Происшествия В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.

Политика Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.

Политика Делегаты из США признались в любви к Крыму Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.

Происшествия В Петербурге мужчина умер от переохлаждения в начале мая Вчера утром, 3 мая, неизвестный мужчина был госпитализирован в городскую больницу №15, которая находится на улице Авангардной в Санкт-Петербурге.

Происшествия Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Авто Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.

Общество Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность» Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке Как пишет The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, Кэтрин мечтает о том, чтобы родить еще одного ребенка.

Политика Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.

Политика Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.

Шоу-бизнес Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.