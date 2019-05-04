В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»Газета.Ru 13:31

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая. Причин у местных властей несколько. Во-первых, жители жалуются, что фотографии их родных оказываются в урнах.

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

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