Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»Газета.Ru 13:31

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая. Причин у местных властей несколько. Во-первых, жители жалуются, что фотографии их родных оказываются в урнах.
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В Казахстане решили отказаться от проведения акции «Бессмертный полк»

РБК16:57

В казахстанском Актобе отказались проводить «Бессмертный полк»

Российская газета15:39

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Lenta.ru09:37

В казахстанском городе решили отказаться от «Бессмертного полка»

РИА Новости10:25

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

Газета.Ru13:31

В казахстанском Актобе отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 мая

Московский Комсомолец08:52

В городе Актобе на западе Казахстана отменено шествие «Бессмертный полк»

Эхо Москвы07:30
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

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Общество

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Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
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В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
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Открытый бассейн или зеленая зона? Что нужно новосибирскому парку?

В новосибирском парке «Сосновый бор» началось строительство открытого бассейна.
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

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Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Космос

Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
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Авто

Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда

Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
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Космос

Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s

Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
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Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.
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Обновлено в 19:41
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
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Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Политика

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
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Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
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Наука

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Энергетика

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

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Политика

Посол РФ: Американские политики живут на другой планете

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Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
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