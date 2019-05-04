Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»Газета.Ru 13:31
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая. Причин у местных властей несколько. Во-первых, жители жалуются, что фотографии их родных оказываются в урнах.
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Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Общество
Открытый бассейн или зеленая зона? Что нужно новосибирскому парку?
В новосибирском парке «Сосновый бор» началось строительство открытого бассейна.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Худеем срочно: 5 способов быстро привести фигуру в порядок к лету
Проснуться однажды утром с идеальной фигурой не получится, так что придется брать себя в руки и тщательно работать над телом.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Авто
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Космос
Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s
Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
Обновлено 02 мая в 08:06
Здоровье
В Нижнекамске построят высокотехнологичный медцентр за 5–6 млрд рублей
Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Политика
В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Обновлено в 20:36
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Наука
Физики заставили антиматерию показать волновые свойства
Обновлено в 08:46
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено в 17:45
Политика
Посол РФ: Американские политики живут на другой планете
После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50