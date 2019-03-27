Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт МинобороныRT на русском 10:59
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено в 17:25
Политика
Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова
«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
Обновлено в 11:43
Общество
Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября
Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.
Обновлено в 06:22
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти
Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
Обновлено в 08:12
Политика
Трамп провёл встречу с главой Google
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Обновлено в 16:41
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину
Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено в 07:43
Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Здоровье
Волгоградцы узнали о риске заражения лихорадкой Западного Нила
Случаи заболеваемости лихорадкой Западного Нила ежегодно фиксируются среди жителей Волгограда и области.
Обновлено в 15:50
Политика
Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой
Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:54
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Политика
Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики
В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Полина Гагарина в честь дня рождения выложила фото без макияжа
Полина Гагарина 27 марта отметила 32-летие: поздравлять звезду с днем рождения коллеги и поклонники начали еще с утра.
Обновлено в 19:30
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:07
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49