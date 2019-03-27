В Казахстане разбился и сгорел вертолёт МинобороныRT на русском 10:59

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Экономика Правительство обсуждает новое применение системы «Платон» Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.

Политика Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова «Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.

Общество Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.

Политика Трамп провёл встречу с главой Google Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Здоровье Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.

Культура Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Политика Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Здоровье Волгоградцы узнали о риске заражения лихорадкой Западного Нила Случаи заболеваемости лихорадкой Западного Нила ежегодно фиксируются среди жителей Волгограда и области.

Политика Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

Политика Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.

Политика Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.

Происшествия В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Шоу-бизнес Полина Гагарина в честь дня рождения выложила фото без макияжа Полина Гагарина 27 марта отметила 32-летие: поздравлять звезду с днем рождения коллеги и поклонники начали еще с утра.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Политика Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.