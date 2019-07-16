В "Газпром нефти" называют ситуацию "недоразумением", но юристы компании изучают решение АМТ. «АрселорМиттал Темиртау» (структура ArcelorMittal) уведомила, что «временно прекращает работу» с официальным дистрибутором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране — частным ТОО «Ник-Ойл».

с чего всё началось

В «АМТ Темиртау» сочли, что контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог». Это первый подобный случай в Казахстане, известный газете «Коммерсант».

В Казахстане расторгли договор с «Газпром нефтью»

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