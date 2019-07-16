Политика

В Казахстане расторгли договор с «Газпром нефтью»Росбалт 04:58

В «АМТ Темиртау» сочли, что контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог». Это первый подобный случай в Казахстане, известный газете «Коммерсант».
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с чего всё началось

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

В "Газпром нефти" называют ситуацию "недоразумением", но юристы компании изучают решение АМТ. «АрселорМиттал Темиртау» (структура ArcelorMittal) уведомила, что «временно прекращает работу» с официальным дистрибутором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране — частным ТОО «Ник-Ойл».
Коммерсантъвчера в 18:23

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«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Эхо Москвывчера в 22:06

«Ъ»: казахстанская «АТМ Темиртау» расторгла контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

ТАСС01:15

Казахстанская ArcelorMittal рассорилась с «Газпромнефтью» из‐за санкций

Телеканал 360°вчера в 22:46

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

News.ruвчера в 22:25

Казахстанская компания разорвала контракт с «Газпромнефть — смазочные материалы» из-за санкций

Коммерсантъ04:36

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомостивчера в 21:49

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

РБКвчера в 21:15
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Экономика

«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей

Обновлено в 07:12
Общество

Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Авто

В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Общество

Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле

При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.
Обновлено в 08:34
Политика

Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов

По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Политика

Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Экономика

ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб

ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Политика

Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 06:07
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Спорт

Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио

Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Ингушетии суд оставил под стражей тетю избитой девочки

Верховный Суд Ингушетии не усмотрел нарушений в решении первой инстанции, избравшей местной жительнице меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Экономика

Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Экономика

Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы

По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Сочи восстановили движение поездов после падения крыши кафе на пути

Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на пути, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:39
Футбол

КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-х

Обновлено в 07:54
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