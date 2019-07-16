Политика
В Казахстане расторгли договор с «Газпром нефтью»Росбалт 04:58
В «АМТ Темиртау» сочли, что контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона, который также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог». Это первый подобный случай в Казахстане, известный газете «Коммерсант».
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с чего всё началось
В "Газпром нефти" называют ситуацию "недоразумением", но юристы компании изучают решение АМТ. «АрселорМиттал Темиртау» (структура ArcelorMittal) уведомила, что «временно прекращает работу» с официальным дистрибутором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране — частным ТОО «Ник-Ойл».Коммерсантъвчера в 18:23
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«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей
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Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
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Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
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Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
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Общество
Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле
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Политика
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Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
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Происшествия
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Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Политика
Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 06:07
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Спорт
Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио
Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.
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Происшествия
В Ингушетии суд оставил под стражей тетю избитой девочки
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Обновлено в 08:40
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Экономика
Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей
Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
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В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
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Происшествия
В Сочи восстановили движение поездов после падения крыши кафе на пути
Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на пути, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Футбол
КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-х
Обновлено в 07:54