Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийцаРИА Новости 12:46

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan. Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

Lenta.ru10:41

Казахстанцы и иностранцы подрались из-за фотографии девушки

Газета.Ru11:09

Рабочие на месторождении Тенгиз в Казахстане подрались из-за фото ливийца

РБК10:50

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

РИА Новости12:46

Массовая драка рабочих произошла в Казахстане из-за фото ливийца

Телеканал 360°10:32

На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих

Эхо Москвы09:31

30 человек пострадали в драке на месторождении Тенгиз в Казахстане

РЕН ТВ08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Иркутской области подтопило 4000 домов

В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Обновлено в 11:57
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Общество

Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией

Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
Политика

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на переговорах с Владимиром Путиным ему удалось обсудить торговлю между странами.
Обновлено в 01:55
Футбол

В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год.
Обновлено в 09:57
Космос

Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле

Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол

Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции

Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Авто

Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series

Новая 7-Series недавно вышла на автомобильный рынок многих стран и оказалось, что многим клиентам не понравилась в нем большая решетка радиатора.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное