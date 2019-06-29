В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийцаРИА Новости 12:46

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan. Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана.

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Происшествия В Иркутской области подтопило 4000 домов В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Авто Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.

Политика Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Авто Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.

Происшествия В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Шоу-бизнес Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Автоспорт Даниил Квят: «Квалификация была испорчена» Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".

Политика Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на переговорах с Владимиром Путиным ему удалось обсудить торговлю между странами.

Футбол В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год.

Космос Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.

Футбол Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Общество Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Гаджеты Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.

Происшествия Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Авто Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.

Авто Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series Новая 7-Series недавно вышла на автомобильный рынок многих стран и оказалось, что многим клиентам не понравилась в нем большая решетка радиатора.