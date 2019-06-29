Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийцаРИА Новости 12:46
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan. Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана.
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Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Иркутской области подтопило 4000 домов
В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Футбол
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье
Yle (Финляндия): когда финну стоит задуматься о своем отношении к спиртному? (Yle)
Теппо Уотинен (Teppo Uotinen) — бывший алкоголик, который помогает зависимым от алкоголя финнам побороть пагубную привычку.
Обновлено в 17:02
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Медведев утвердил список запрещенных для содержания животных
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Здоровье
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильна, есть договоренность о поставке лекарств и вакцин - Роспотребнадзор
В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники, и погибло много скота.
Обновлено в 16:58
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе
Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Обновлено в 16:00
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Игры
Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K
Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Политика
Порошенко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Экс-президент назвал это первым шагом к признанию в ЕС Крыма российским.
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Религия
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Кино
Новый «Человек-паук» уже собрал в Китае $71 млн
Обновлено в 15:25