Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийцаРИА Новости 12:46

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan. Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана.
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