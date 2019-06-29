Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийцаРИА Новости 12:46
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan. Отмечается, что ливиец Эли Дауд публиковал фотографию с коллегой из Казахстана.
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Происшествия
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Жозеп Боррель, и.о. главы испанского Министерства иностранных дел, в ходе недавней беседы с журналистами Periodico решил объяснить, что он хотел сказать, когда назвал Россию «врагом».
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Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
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Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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