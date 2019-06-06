Политика
В Казахстане стартовали президентские выборыРИА Новости 02:25
Голосование продлится до 20:00 по местному времени (17.00 мск). В четырех западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже. Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане.
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