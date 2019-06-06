Политика

В Казахстане стартовали президентские выборыРИА Новости 02:25

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (17.00 мск). В четырех западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки закроются на час позже. Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане.
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В Казахстане стартовали президентские выборы

РИА Новости02:25

В Казахстане стартовали президентские выборы

Российская газета06 июня в 12:50

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

RT на русскомвчера в 21:10

Досрочные выборы президента стартовали в Казахстане

РЕН ТВвчера в 21:07

Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

Известиявчера в 21:02

В Казахстане пройдут выборы президента

ТАССвчера в 17:02

В Казахстане начались внеочередные выборы президента

Коммерсантъвчера в 21:24
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