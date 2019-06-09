В Казахстане пройдут выборы президентаТАСС вчера в 17:02

В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.

Политика Умер младший брат Хиллари Клинтон Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Финансы Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.

Происшествия Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию в бассейне детского лагеря в Подмосковье.

Общество Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.

Происшествия Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.

Футбол Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.

Энергетика Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти "Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.

Здоровье Есть или не есть? Эксперты разрешили нам не завтракать Для «чистоты эксперимента» стоило бы вначале определить состав участников, а затем разделить их на завтракающую и голодающую утром группы, после чего сравнить результаты.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

Футбол Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".

Здоровье Москвичей предупредили о проблемах со здоровьем из-за жары В московском департаменте здравоохранения назвали тошноту, головокружение, головные боли и ломоту в мышцах первыми симптомами перегрева на солнце.

Политика Прямая линия с Путиным состоится 20 июня Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Общество В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.