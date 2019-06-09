Политика
В Казахстане проходят выборы президентаРеальное время 00:11
Сегодня в Казахстане проходят выборы президента. За пост главы государства борются семь кандидатов. Почти 10 тысяч участков будут работать в стране и за границей, передает "Интерфакс".
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Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии
Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Спорт
В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020
Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Политика
КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона
КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Футбол
Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет РЭБ для наступательных операций
Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Кшесины в Польше.
Обновлено в 08:38
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе
По данным следствия, в ночь на 9 июня группа неизвестных с оружием напала на 30-летнего мужчину в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии
В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Обновлено в 09:49
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Обновлено в 07:33
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Технологии
Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям
Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Общество
С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей
Более 500 нарушителей удалены с экзаменов за различные нарушения с начала основного периода ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено в 03:43
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37