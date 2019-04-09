Политика
В Казахстане назначили досрочные президентские выборыРБК 03:32
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Полный текст обращения публикует Nur.kz. Внеочередные выборы состоятся в стране 9 июня 2019 года, заявил Токаев.
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Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В мэрии Сочи провели выемку документов
Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации города Сочи Краснодарского края утром 9 апреля.
Обновлено в 06:05
Политика
США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕС
Как отмечается в его заявлении, «Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно указывала, что субсидии Европейского союза на Aribus оказывали обратный эффект на Соединённые Штаты», поэтому ведомство с понедельника «начинает процесс» определения европейских продуктов, «на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не прекратит эти субсидии».
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее России
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи.
Обновлено вчера в 12:13
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Общество
Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд заменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Политика
Ляшко считает Порошенко и Зеленского пигмеями
Зеленский сделал это в клинике «Евролаб», а Порошенко сдал анализ крови в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 06:32
Наука
Биологи выяснили, где находится главный «сборочный цех» вируса гриппа
Португальские молекулярные биологи проследили за тем, что происходит с гриппом после его проникновения в клетки человека и выяснили, где находится главный "сборочный центр" новых вирусных частиц.
Обновлено в 06:34