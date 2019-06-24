Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской частиREGNUM 02:08

Происшествия
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Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря.
— Умирзак Шукеев, казахский политикФонтанка.Ру 04:29
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