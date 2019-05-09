Политика
В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерамLenta.ru 11:51
Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Общество
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел над Москвой
Праздничный салют прогремел в небе над Москвой в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне вечером в четверг, 9 мая.
Обновлено в 15:05
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Футбол
Куман или Тен Хаг могут сменить Вальверде на посту тренера «Барселоны»
El Chiringuito сообщает, что основными кандидатами на пост наставника каталонцев на данный момент выступают главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и возглавляющий «Аякс» Эрик Тен Хаг.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41
Кино
В киновселенную Marvel решили добавить гея
Обновлено в 00:43
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Политика
На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными
В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.
Обновлено в 11:41
Общество
99-летний ветеран на Аляске получил поздравления с Днем Победы
Старейший ветеран Второй мировой войны, живущий на Аляске, получил поздравления с Днем Победы от послов стран СНГ.
Обновлено в 15:30
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы
Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено в 10:15
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Космос
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил людей
Пять человек пострадали в Иркутской области в результате наезда автомобиля, водитель которого, как предполагают полицейские, перепутал педали.
Обновлено в 03:19
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24