В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерамLenta.ru 11:51

Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.

В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам

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