Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской частиРИА Новости 03:28
В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
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Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря.
— Умирзак Шукеев, казахский политикФонтанка.Ру 04:29
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Обновлено в 04:18
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Экономика
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Политика
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Авто
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Футбол
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Обновлено в 05:31
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
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Авто
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Обновлено вчера в 12:38
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Обновлено вчера в 14:42
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