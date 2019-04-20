Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусомРоссийская газета 02:30
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы
«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»
Обновлено в 03:29
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Здоровье
Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей в республиканских больницах
«Правительство Башкирии уберет из штатных расписаний медучреждений республики избыточные позиции заместителей главных врачей, а высвободившиеся средства, а это порядка 78 млн. рублей, направит на повышение зарплат», — пояснил он на свой странице в Facebook.
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Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Происшествия
В США из-за ураганов погибли пять человек
В результате ураганов в Соединённых Штатах погибли пять человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 05:08
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 04:55
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Фалькао не исключил, что покинет «Монако»
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не исключает, что покинет клуб ближайшим летом.
Обновлено в 04:39
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Авто
ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
По словам представителей Центра организации дорожного движения, существуют марки автомобилей, водители которых чаще других оказываются в эпицентре нарушений ПДД.
Обновлено в 05:54
Авто
Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель
Обновлено в 02:22
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы
Обновлено в 06:21
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном
Кирилл Сафонов опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном На слова Савельевой тут же отреагировали ее многочисленные поклонники.
Обновлено в 03:41
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде
Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Наука
Ученые назвали оптимальное для тренировок время суток
Обновлено в 05:08