Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусомРоссийская газета 02:30
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Хоккей
Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ
Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Общество
Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» до сих пор не чувствует давления
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что клуб не чувствует давления из-за борьбы за титул в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:49
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье
Количество больных сахарным диабетом возросло в Карелии
Заболеваемость туберкулезом снизилась в 1,5 раза. В то же время остро стоит проблема с заболеваемостью сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 03:58
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Незрячий японец впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте
Незрячий японец Мицухиро Ивамото впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте: утром в субботу его судно пришвартовалось в порту Иваки префектуры Фукусима на северо-западе Японии.
Обновлено в 02:27
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Новокузнецке ребенок едва не утонул в бассейне
Родители решили, что малышу помогут самостоятельные тренировки. В результате ребенок наглотался воды и едва не утонул.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Общество
Каталонцы сочли «Красную шапочку» сексистским произведением
Как сообщает The Guardian, в «черный список» попали сказка «Красная шапочка» и легенда о святом Георгии.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра»
Ранее в отношении банкира было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:49
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07