Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусомРоссийская газета 02:30

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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В Казахстане в результате ДТП погибли 11 человек

Известия02:21

Более 10 человек погибли в ДТП в Казахстане

Газета.Ru01:49

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

РИА Новости02:09

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса

РБК02:06

Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Казахстане

Эхо Москвы02:00

В Казахстане при опрокидывании автобуса погибли 11 человек

RT на русском01:58

Более десяти человек погибли в ДТП на трассе в Казахстане

Коммерсантъ02:12
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Хоккей

Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ

Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из-за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» до сих пор не чувствует давления

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что клуб не чувствует давления из-за борьбы за титул в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:49
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Валерия позволила себе съесть небольшой кусочек именинного торта

Обновлено в 03:20
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье

Количество больных сахарным диабетом возросло в Карелии

Заболеваемость туберкулезом снизилась в 1,5 раза. В то же время остро стоит проблема с заболеваемостью сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 03:58
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:50
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Незрячий японец впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте

Незрячий японец Мицухиро Ивамото впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте: утром в субботу его судно пришвартовалось в порту Иваки префектуры Фукусима на северо-западе Японии.
Обновлено в 02:27
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Происшествия

В Новокузнецке ребенок едва не утонул в бассейне

Родители решили, что малышу помогут самостоятельные тренировки. В результате ребенок наглотался воды и едва не утонул.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

У Венсана Касселя родилась Амазонка

Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Общество

Каталонцы сочли «Красную шапочку» сексистским произведением

Как сообщает The Guardian, в «черный список» попали сказка «Красная шапочка» и легенда о святом Георгии.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра»

Ранее в отношении банкира было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:49
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
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