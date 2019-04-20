Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусомРоссийская газета 02:30
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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