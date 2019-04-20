Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусомРоссийская газета 02:30

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Более 10 человек погибли в ДТП в Казахстане

Газета.Ru01:49

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

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11 человек погибли и 29 пострадали в крупном ДТП в Казахстане

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ТАСС02:28

В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана

RT на русском04:15

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса

РБК02:06

Опубликованы кадры с места крушения автобуса в Казахстане

URA.Ru09:07
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн

Автобус с узбеками перевернулся в казахской степи. Видео

Вести.UZ07:05
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия

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