В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусомРоссийская газета 02:30

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

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