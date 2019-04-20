Происшествия

11 человек погибли в ДТП с автобусом в КазахстанеLife.ru 02:09

По меньшей мере 11 человек погибли и 29 получили различные травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Казахстане.
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

РИА Новости07:25

11 человек погибли и 29 пострадали в крупном ДТП в Казахстане

Эхо Москвы03:30

Более 10 человек погибли в ДТП в Казахстане

Газета.Ru01:49

Более 10 человек погибли в автокатастрофе на юге Казахстана

Интерфакс02:07

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса

РБК02:06

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

ТАСС02:28

Одиннадцать человек погибли в аварии с автобусом в Казахстане

RT на русском03:31
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Автобус с узбеками перевернулся в казахской степи. Видео

Вести.UZ07:05
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