Происшествия
11 человек погибли в ДТП с автобусом в КазахстанеLife.ru 02:09
По меньшей мере 11 человек погибли и 29 получили различные травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Казахстане.
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