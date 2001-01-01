В Катаре стартует Кубок Матч Премьер с участием «Зенита»Нева Спорт 10:46

В Катаре стартует товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер. Участниками нового турнира, который проводится впервые, стали четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

В Катаре стартует Кубок Матч Премьер с участием «Зенита»

Происшествия Происшествия Два судна загорелись в Керченском проливе, один из моряков погиб

Спорт Спорт 13-летняя российская фигуристка оправдалась за слова о пользе допинга

Экономика Экономика «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» решили объединиться Владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное & Белое» Сергей Студенников договорились объединить активы.

Авто Авто Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7 Китайская компания Geely выводит на российский рынок обновленный кроссовер X7.

Происшествия Происшествия В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП На полтора метра передней стойкой шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево самолет "Аэрофлота".

Футбол Футбол Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Технологии Технологии WhatsApp ограничил отправку сообщений Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.

Политика Политика Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".

Общество Общество Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 рубля.

Общество Общество Смольный заявил о расторжении контрактов с «Метростроем» В Смольном признают, что принятое решение сложное и болезненное, но отмечают, что городские власти проанализировали текущее экономическое состояние "Метростроя" и пришли к выводу, что даже если предприятие получит дополнительные средства, это не позволит вовремя исполнить все госконтракты.

Общество Общество В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора 18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Авто Авто Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии Компания Volkswagen почти завершила тесты восьмой генерации Golf. В сети уже появились фотографии автомобиля без камуфляжного покрытия.

Авто Авто Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.

Авто Авто Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.

Наука Наука Власти Китая подтвердили эксперимент с изменением ДНК детей Официальные лица в Пекине объявили, что заявления китайского ученого правдивы, и что он действительно создал генетически модифицированных детей, нарушив целый ряд китайских законов, касающихся изменения ДНК, сообщает South China Morning Post.

Технологии Технологии Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

Общество Общество Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» "Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Происшествия Происшествия 126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу

Политика Политика ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, что привело к исключению украинских представителей из комитета, который работает над снятием санкций с России.

Происшествия Происшествия Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

Политика Политика Новак: Россия и Украина подтвердили заинтересованность в транзите газа Министр энергетики России Александр Новак заявил, что представители Москвы и Киева в ходе трёхсторонней встречи с Еврокомиссией в Брюсселе сообщили о заинтересованности в продолжении транзита российского газа.

Общество Общество Московский планетарий составил карту полного затмения Луны Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.

Политика Политика ЕС ввел санкции против главы ГРУ Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против девяти физлиц и организации в соответствии с новым режимом по химическому оружию.

Гаджеты Гаджеты Apple вернула в продажу iPhone SE Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.

Теннис Теннис Медведев проиграл Джоковичу в четвертом круге Australian Open Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).