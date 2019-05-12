В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022Матч ТВ вчера в 17:23

В пригороде столицы Катара Дохи открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. В матче открытия команды «Аль-Садд» и «Духейль» разыграли Кубок эмира Катара. Встречу и торжественную церемонию посетил глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022

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