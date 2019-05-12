Футбол
В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022Матч ТВ вчера в 17:23
В пригороде столицы Катара Дохи открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. В матче открытия команды «Аль-Садд» и «Духейль» разыграли Кубок эмира Катара. Встречу и торжественную церемонию посетил глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Музыка
Стали известны первые финалисты «Евровидения»
Обновлено 15 мая в 01:29
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Спорт
В ВАДА собрались открыть дело на основе данных московской лаборатории
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер на заседании совета учредителей международной организации сообщил, что в ближайшие недели может быть открыто первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Уволен директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов
Кардиохирург сообщил изданию НГС, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, кто займет пост директора клиники после него.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Главу Челябинска попросили запретить строительство часовни у ЮУрГУ
Активист предлагает главе Челябинска принять постановление о запрете застройки сквера у ЮУрГУ.
Обновлено в 00:29
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено вчера в 21:33
Игры
Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр
Компании Microsoft и Sony подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Кино
СМИ: Роберт Паттинсон — один из главных кандидатов на роль нового Бэтмена
Сразу несколько авторитетных изданий с ссылками на источники сообщают, что Роберт Паттинсон стал одним из главных кандидатов на роль нового Бэтмена в картине Мэтта Ривза («Война планеты обезьян»).
Обновлено в 00:41
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Экономика
Серверы бронирования авиабилетов перенесут в Россию в 2021 году
В июле 2018 года стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления, который обязывает перенос в Россию серверов и баз данных для продажи билетов к 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа
На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.
Обновлено в 00:27
Общество
Штраф и срок: меняются правила техосмотра автомобиля
Госдума одобрила меры по борьбе с «серым» техосмотром, приняв закон во втором чтении, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11