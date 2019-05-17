Футбол

В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022Матч ТВ 17:23

В пригороде столицы Катара Дохи открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. В матче открытия команды «Аль-Садд» и «Духейль» разыграли Кубок эмира Катара. Встречу и торжественную церемонию посетил глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
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В Катаре открыли второй стадион ЧМ-2022 по футболу

ТАСС18:00

В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ – 2022

Чемпионат19:45

В Катаре открыли первый стадион, построенный к чемпионату мира — 2022

Sport24.ru18:33

Открылся второй стадион чемпионата мира-2022

Спорт-Экспресс20:36

В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022

Матч ТВ17:23

Катар завершит основные работы на стадионах за два года до ЧМ

РИА Новости18:02

В Катаре открыли первый стадион для чемпионата мира 2022-го года. ФОТО

Sport.ru18:45
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Политика

США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского

США вновь призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении госдепартамента.
Обновлено в 20:21
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено в 21:08
Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Экономика

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Обновлено в 19:04
Здоровье

Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Политика

Назначена дата инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»

Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Политика

Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры

Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
Обновлено в 20:00
Гаджеты

Стартовали продажи игрового ноутбука Predator Triton 900

Рекомендуемая розничная стоимость ноутбука Predator Triton 900 составляет 369,990 рублей.
Обновлено в 09:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет

Не ходите, дети, в Интернет гулять

Если пользователь не займется своими данными в сети, ими займутся другие. Интернет штука весьма полезная.
Обновлено в 20:39
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

В России может вырасти стоимость техосмотра

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Культура

Скульптуру Джеффа Кунса «Кролик» продали на рекордные $91,1 млн

Обновлено в 02:31
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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