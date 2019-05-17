Футбол
В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ-2022Чемпионат вчера в 19:45
В Катаре открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает AFP. Матчем открытия стала финальная игра Кубка эмира Катара «Аль-Садд» — «Аль-Духаиль» (4:1). Новый стадион вмещает 40 тыс. зрителей, стоимость строительства составила $ 575 млн.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике
Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек»
Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
«Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс
Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
Обновлено в 05:10
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 16:11
Общество
В Свердловской области ожидаются дождь и мокрый снег
В некоторых районах региона прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщили в пятницу синоптики Свердловского гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика
Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину
Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Кино
Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена
Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Космос
Предприятие Роскосмоса помогло пристыковать корабль Dragon-2 к МКС
Второй адаптер использовался во время стыковки корабля Dragon-2 в марте 2019 года. Третий адаптер доставят на корабль в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Интернет
Павел Дуров сильно раскритиковал WhatsApp
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье
Почему в моде молоко из орехов, семечек и круп и как его приготовить самому
На Руси постное веяние подхватили чуть позже — в XVII веке — и готовили легкий напиток из разных орехов, семян конопли или мака, приправляя им супы и другие блюда вместо коровьего молока и сметаны.
Обновлено в 03:07
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В России начали разработку новой штурмовой винтовки
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24