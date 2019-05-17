В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ-2022Чемпионат вчера в 19:45

В Катаре открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает AFP. Матчем открытия стала финальная игра Кубка эмира Катара «Аль-Садд» — «Аль-Духаиль» (4:1). Новый стадион вмещает 40 тыс. зрителей, стоимость строительства составила $ 575 млн.

В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ-2022

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