Футбол

В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ-2022Чемпионат вчера в 19:45

В Катаре открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает AFP. Матчем открытия стала финальная игра Кубка эмира Катара «Аль-Садд» — «Аль-Духаиль» (4:1). Новый стадион вмещает 40 тыс. зрителей, стоимость строительства составила $ 575 млн.
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Открылся второй стадион чемпионата мира-2022

Спорт-Экспрессвчера в 20:36

В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ-2022

Чемпионатвчера в 19:45

В Катаре открыли первый стадион для чемпионата мира 2022-го года. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:45

В Катаре открыли второй стадион ЧМ-2022 по футболу. Проект был разработан Захой Хадид

ТАССвчера в 18:00

В Катаре открылся первый стадион, построенный к ЧМ-2022

Матч ТВвчера в 17:23

Катар завершит основные работы на стадионах за два года до ЧМ

РИА Новостивчера в 18:02

В Катаре открыли первый стадион, построенный к чемпионату мира — 2022

Sport24.ruвчера в 18:33
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Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек»

Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

«Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс

Новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
Обновлено в 05:10
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Музыка

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 16:11
Общество

В Свердловской области ожидаются дождь и мокрый снег

В некоторых районах региона прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщили в пятницу синоптики Свердловского гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Кино

Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Космос

Предприятие Роскосмоса помогло пристыковать корабль Dragon-2 к МКС

Второй адаптер использовался во время стыковки корабля Dragon-2 в марте 2019 года. Третий адаптер доставят на корабль в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Интернет

Павел Дуров сильно раскритиковал WhatsApp

Обновлено вчера в 07:59
Здоровье

Почему в моде молоко из орехов, семечек и круп и как его приготовить самому

На Руси постное веяние подхватили чуть позже — в XVII веке — и готовили легкий напиток из разных орехов, семян конопли или мака, приправляя им супы и другие блюда вместо коровьего молока и сметаны.
Обновлено в 03:07
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

В России начали разработку новой штурмовой винтовки

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
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