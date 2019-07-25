Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29РИА Новости 02:25
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
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Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Кольцов может получить работу в системе «Салавата Юлаева»
Российский защитник Кирилл Кольцов может продолжить карьеру на административной должности в системе «Салавата Юлаева», об этом сообщает 74.ru.
Обновлено в 03:00
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.
Обновлено в 04:10
Кино
Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»
Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Экономика
В России стали чаще выдавать кредиты наличными
В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода.
Обновлено вчера в 18:31
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Мбаппе представил необычную гостевую форму «ПСЖ»
В презентации комплекта домашней формы нового сезона принимал участие Неймар, также в ролике были Мбаппе и Маркиньос.
Обновлено в 05:21
Общество
В Петербурге проходит Генеральная репетиция ко дню ВМФ
В четверг, 25 июля, в Северной столице проходила Генеральная репетиция военной техники ко дню ВМФ России.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки
В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
Обновлено в 04:57
Авто
УАЗ «Пикап» в России стал лидером сегмента в июне
Обновлено в 03:40
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
Обновлено в 04:12
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «подняла зал» на видео с концерта в Юрмале
Певица Алла Пугачева подняла всех зрителей со своих мест во время выступления на творческом вечере в рамках фестиваля «Новая волна» в Юрмале.
Обновлено в 02:58
Политика
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ рассказал детали преступления
Задержанные за разбой на 136 миллионов рублей офицеры ФСБ России не стали делить добычу поровну: по крайней мере один из спецназовцев "Альфы" получил лишь 4 миллиона рублей, то есть всего 3%.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Рабочий заживо сгорел на стройке в Екатеринбурге
В Екатеринбурге трагически погиб оператор крана-манипулятора. Он задел стрелой линию электропередач.
Обновлено в 05:28
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено вчера в 02:10
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30