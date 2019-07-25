Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29РИА Новости 02:25

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
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Азербайджанский МиГ-29 упал в море

Взгляд.ру02:43

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

РИА Новости02:25

Уголовное дело возбуждено по факту крушения МиГ-29 в Азербайджане

RT на русском03:45

Самолет ВВС Азербайджана пропал с радаров над Каспийским морем

Интерфакс02:32

Азербайджанский самолет упал в Каспийское море

Lenta.ru02:30

В Каспийское море упал азербайджанский истребитель

РБК03:06

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море

ТАСС02:24
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Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Обновлено в 03:25
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В соцсетях продают бесплатные билеты на морской парад в День ВМФ

В социальных сетях в среду появились сообщения о продаже пригласительных на Главный Военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте, который состоится в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 02:36
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Технологии

Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку

Технический директор Джеффри Брайан (Джей Би) Штробель (JB Straubel) считается одним из создателей «аккумуляторной технологии» Tesla.
Обновлено в 03:48
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

В больнице №2 города Владимира назначат нового главврача

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области предложил мэрии города Владимира согласовать кандидатуру Михаила Суханова на должность главврача больницы №2. Михаил Суханов окончил институт имени Пирогова в 1983 году и с этого момента постоянно работает в структуре здравоохранения города Владимира и Владимирской области.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Жена Игоря Крутого показала фигуру в дерзком купальнике

Супруга российского композитора Игоря Крутого Ольга в купальнике восхитила фолловеров фигурой.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Обновлено в 03:15
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Общество

В Екатеринбурге на площади 1905 года в День города выступит «Чайф»

Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов назвал звезду, которая выступит на площади 1905 года в День города в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

На Украине готовят новые санкции против России

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании

Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

На западе Москвы возник лесной пожар

Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Шейх Мохаммед и принцесса Хайя официально подтвердили развод

Суд назначен на 30 и 31 июля, когда шейх Мохаммед и принцесса Хайя встретятся в Лондоне.
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