Происшествия
В Кашмире разбился самолет ВВС Индии, пилоты погиблиiReactor 01:19
По полученной информации, самолет ВВС Индии потерпел крушение в Кашмире. В результате падения оба пилота погибли на месте при катастрофе. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за технической неисправности летательного аппарата, однако не исключаются и другие версии крушения.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
Обновлено в 02:34
Политика
Украина пересмотрит правила отбора на «Евровидение» из-за скандала
Правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение» из-за скандала.
Обновлено в 06:45
Экономика
Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей
Президент России Владимир Путин распорядился освободить от уплаты НДФЛ участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».
Обновлено в 06:42
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Общество
Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер
В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.
Обновлено в 07:40
Экономика
Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн
Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.
Обновлено в 06:46
Спорт
Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде
Следственные органы Германии и Австрии проводят совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, сообщил в своем микроблоге в Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Москве третьеклассники устроили массовую драку
Обновлено в 04:32
Политика
«Традиционные медиа» предложили не наказывать за фейковые новости
Один из законопроектов запрещает распространение так называемых фейковых новостей — «недостоверной общественно значимой информации» под видом достоверной.
Обновлено в 05:26
Наука
На юге Египта нашли мастерскую эпохи Нового царства
Египетские и шведские археологи нашли в Гебель эс-Сильсила на юге Египта мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства, сообщает Ahram Online.
Обновлено в 03:21
Политика
Эксперт оценил возможность отключения России от интернета
Эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Лукацкий оценил возможность отключения России от интернета.
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко захотел продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз.
Обновлено в 07:42
Общество
В Москве ожидают магнитную бурю
По словам Поздняковой, в ближайшие дни магнитный фон будет повышен, однако своего пика он достигнет в первый день весны, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах
Пресс-служба московского "Спартака" выступила с заявлением о размещении на официальном сайте клуба оскорбительного текста о болельщиках команды.
Обновлено в 07:22
Музыка
Андрей Данилко прокомментировал отказ KAZKA от участия в Евровидении
Исполнитель роли Верки Сердючки актёр Андрей Данилко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отказ группы KAZKA от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Шойгу рассказал об обновлении российской армии в 2019 году
В Южном военном округе до конца года будут сформированы ракетная бригада, дивизион комплексов «Бал», Центр обеспечения мобилизационного развёртывания и два полка.
Обновлено в 07:47
Музыка
Умер барабанщик культовой группы The Cure
Британский музыкант Энди Андерсон скончался на 69-м году жизни. Об этом в микроблоге Twitter сообщил коллега артиста Лол Толхерст.
Обновлено в 06:45
Политика
Небензя призвал США разблокировать венесуэльские активы
Дипломат призвал Вашингтон вместо «лицемерной попытки» доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу «снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд».
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Два БТР попали в ДТП в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Экономика
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8%
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже, следует из списка поручений главы государства после послания Федеральному собранию.
Обновлено в 02:51
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Российский гонщик Сергей Сироткин вернулся в команду «Формулы-1» Renault на позицию резервного пилота.
Обновлено в 06:18
Политика
Киев намерен создать группу «друзей украинского Крыма»
Киев добивается создания международной платформы «друзей украинского Крыма».
Обновлено в 05:22
Политика
Суд над племянником Дмитрия Киселева за участие в конфликте в Донбассе начался в ФРГ
Обновлено в 07:38
Общество
Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, когда ему закрыли выезд из РФ
Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов, когда в преддверии Нового года узнал о запрете на выезд из страны.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири
Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56
Экономика
Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год
Результаты опроса экспертов совпадают с официальным прогнозом правительства по 2019 году: Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%. Однако на 2020 год консенсус-прогноз экономистов составляет 1,8%, тогда как власти прогнозируют 2%. Экспертные оценки по росту в 2021–2025 годах остаются на 1,1–1,4 п.п. ниже прогнозов Минэкономразвития.
Обновлено в 07:17