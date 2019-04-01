Происшествия
В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующимКоммерсантъ вчера в 18:23
Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по протестующим в районе Либертадор в Каракасе. По информации газеты El Nacional, стрелять начали члены проправительственных группировок. Пострадали как минимум два человека.
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Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы
Эхо Москвывчера в 19:02
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