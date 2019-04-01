Происшествия

В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующимКоммерсантъ вчера в 18:23

Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по протестующим в районе Либертадор в Каракасе. По информации газеты El Nacional, стрелять начали члены проправительственных группировок. Пострадали как минимум два человека.
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Видео: люди разбегаются при звуках стрельбы на протестах в Венесуэле

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По протестующим в Венесуэле открыли огонь

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СМИ: в Каракасе вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим

ТАССвчера в 17:04

СМИ сообщили о вооруженном нападении на протестующих в Венесуэле

РБКвчера в 18:47

В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим

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Газета.Ruвчера в 17:16

Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 19:02
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