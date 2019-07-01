Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуацииТАСС вчера в 14:06
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий. Об этом сообщил в воскресенье глава города Андрей Береснев.
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с чего всё началось
На своей стране в «Инстаграм» мэр города Андрей Береснев сообщил, что в Канске оказались подтоплены 117 дачных участков, 59 придомовых территорий, 58 человек эвакуировали.АиФ Красноярсквчера в 23:14
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Общество
Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов
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Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
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Процедуры госзакупок в России будут упрощены
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В России изменились правила продажи молочных продуктов
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:18
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Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций
Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск
Работодатель, кстати, не имеет права сам разделить отпуск сотруднику, в противном случае это считается нарушением Трудового кодекса.
Обновлено вчера в 22:15
Технологии
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Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
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Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
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В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»
Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.
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Общество
Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Вместе с ветром на Южный Урал опять идут дожди и грозы, однако их ждут на Южном Урале к грядущему понедельнику.
Обновлено 29 июня в 09:08
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера в Минске.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Япония ужесточает порядок экспорта наноматериалов в Южную Корею
Япония ужесточает порядок экспорта в Южную Корею материалов в области нанотехнологий, которые используются в электронной промышленности, в связи с "подрывом доверительных отношений" двух стран, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского министерства экономики, торговли и промышленности.
Обновлено вчера в 22:33