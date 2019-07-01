В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуацииТАСС вчера в 14:06

с чего всё началось

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий. Об этом сообщил в воскресенье глава города Андрей Береснев.

Наука Спортсменам могут запретить употреблять шпинат Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.

Экономика Процедуры госзакупок в России будут упрощены Законом повышается ценовой порог, который допускает проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с 3 до 300 миллионов рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ в строительстве он будет 2 миллиарда рублей.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Политика Финляндия стала председателем ЕС Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.

Происшествия В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Общество Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Общество Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск Работодатель, кстати, не имеет права сам разделить отпуск сотруднику, в противном случае это считается нарушением Трудового кодекса.

Технологии Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

Политика Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180 В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".

Политика Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России» Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.

Происшествия В США десять человек погибли в результате крушения самолета В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Политика В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину космический контракт Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Общество На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение Вместе с ветром на Южный Урал опять идут дожди и грозы, однако их ждут на Южном Урале к грядущему понедельнику.

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экономика Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).

Политика Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера в Минске.