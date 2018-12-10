Происшествия
В Канаде в дом финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные
В Канаде в дом финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестныеREGNUM21:30
В канадском Ванкувере в доме, вероятно принадлежащем мужу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, произошел инцидент с участием неизвестных. Об этом сообщает телеканал Global News. Рано утром 9 декабря в дом проникли неизвестные.
REGNUM21:30
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