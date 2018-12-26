Хоккей
В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккеюВести.Ru25 декабря в 23:38
Чехия—
Россия
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, сегодня
|18'
Artyom Galimov
|36'
Николай Коваленко
Jáchym Kondelík
|36'
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
В четверг в канадских Ванкувере и Виктории начинается чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 21 год. Первый чемпион 2019 года определится 5 января. На первом этапе наша сборная выступит в группе А с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
Вести.Ru25 декабря в 23:38
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Брагин нацелился на медаль! Представляем сборную России на МЧМ-2019
Советский спорт26 декабря в 07:30
Молодежный чемпионат мира по хоккею с участием сборной России стартует в Канаде
ТАСС25 декабря в 16:16
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В МЧС уточнили число попавших под лавину в Хабаровском крае
Обновлено в 22:44
Хоккей
Сборная России обыграла команду Чехии
Обновлено в 22:34
Армия и оружие
Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 22:06
Общество
Пользователей Сети рассмешила Меланья Трамп «без штанов»
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Подмосковье загорелся газопровод
Обновлено в 20:29
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Происшествия
К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 22:52
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США
В США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи.
Обновлено в 22:22
Наука
В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено в 17:55
Происшествия
ФСБ нагрянула с обысками на склады сети магазинов «Красное и Белое»
В офисах и на складах крупной распространённой в России сети торговых точек по продаже спиртных напитков «Красное и Белое» в Челябинске и российской столице проходят обыски.
Обновлено 26 декабря в 11:19
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Обновлено в 04:49
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено в 22:10
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Политика
Володин ответил на требования Меркель и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Apple запатентовала гнущийся в обе стороны iPhone
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Белый дом опроверг информацию о выводе войск США из Афганистана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки.
Обновлено в 18:19
Культура
Скончался израильский писатель Амос Оз
В Израиле на 79-м году жизни скончался известный писатель Амос Оз, сообщило издание Jerusalem Post.
Обновлено в 12:24
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее шампанское
В исследовании участвовали игристые вина семи торговых марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon.
Обновлено в 00:37
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 18:19
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 14:39