Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном мореLenta.ru 11:37
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, прямая трансляция велась на YouTube.
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Армия и оружие
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