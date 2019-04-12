В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном мореLenta.ru 11:37

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, прямая трансляция велась на YouTube.

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

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