Политика

В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
РИА Новости
17:31

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
РИА Новости17:31
с чего всё началось
В Канаде была арестована финансовый директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei (Китай) Мэн Ваньчжоу, сообщает The Globe and Mail
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