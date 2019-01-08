Ранее сообщалось, что петербурженка после отпуска во Вьетнаме попала в Боткинскую больницу.

с чего всё началось

В Консульском отделе посольства РФ в Камбодже подтвердили смерть россиян Семейная пара из Петербурга найдена мертвыми в Камбодже 4 января, сообщает "5 канал". В консульском отделе посольства России в Королевстве Камбоджа сообщили, что умершие — супружеская пара из города на Неве.

В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга

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