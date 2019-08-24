с чего всё началось

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Политика Порошенко призвал Киев напомнить Западу о «российской угрозе» Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти на встрече мировых лидеров 1 сентября в Польше напомнить им о «российской угрозе».

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Технологии Бундесвер в связи с нехваткой кадров начал вербовать геймеров В связи с острой нехваткой кадров армия Германии начала искать квалифицированных специалистов прямо на игровой выставке gamescom, где геймерам предложили посидеть в виртуальной кабине истребителя и взломать сайт, сообщает N-TV.

Происшествия В Чувашии пять человек погибли в ДТП «По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Футбол СМИ: «Манчестер Юнайтед» нацелился на еще одного игрока «Лестера» Сообщается, что «Лестер» не готов расстаться с Мэддисоном, поэтому «Манчестер Юнайтед» придется предложить за игрока сумму, близкую к той, что они заплатили за Магуайра несколькими неделями ранее.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах внесли на рассмотрение Госдумы.

Политика Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.

Финансы Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Политика Трамп может разрешить Ирану продавать небольшие объёмы нефти По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Здоровье Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по ожирению В Минздраве заявили, что число россиян с ожирением выросло почти в полтора раза за пять лет, сообщает RT.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Происшествия В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.

Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Общество В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман» 23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.

Авто Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера Номера возрастом более 10 лет власти решили считать пришедшими в негодность: они действительно расслаиваются и ржавеют, однако жители Нью-Йорка винят в этом государство в лице изготовителя бракованных табличек, а не владельцев автомобилей.

Путешествия Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.

Шоу-бизнес В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.

Авто Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.