Происшествия

В Калужской области убили ветерана войныRT на русском 11:43

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось
В Калужской области нашли мертвым 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на его теле обнаружили телесные повреждения, сообщает
 пресс-служба СУ СКР по региону.
БИЗНЕС Online12:40

Подробнее о событии

Ветерана Великой Отечественной войны убили в Калужской области

РБК12:58

В Калужской области убили 92-летнего ветерана

ТАСС12:12

В Калужской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ветерана

РИА Новости11:17

Задержан подозреваемый в зверском убийстве ветерана под Калугой

РЕН ТВ12:33

Калужский наркоман забил до смерти ветерана ради денег

Московский Комсомолец11:30

В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

Интерфакс11:27

В Калужской области убили ветерана войны

RT на русском11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Футбол

Лэмпард: «Победа над „Норвичем“ придаст нам уверенности»

Обновлено в 13:03
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Футбол

Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»

В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено в 16:09
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Общество

В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть

ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Джонсон заявил об отсутствии стремления к брекситу без сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не желает выхода страны из Евросоюза без сделки.
Обновлено в 11:37
Музыка

Игорь Крутой исключил возвращение «Новой волны» из Сочи в Юрмалу

Обновлено в 10:25
Музыка

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Фигурное катание

Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»

"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено в 10:22
Технологии

Посудное дело: ложки и вилки можно будет оставлять в лесу

В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
Обновлено в 17:02
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Футбол

Ван Дейк назвал самого сильного партнера по команде. Это не Салах

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть.
Обновлено в 03:09
Кино

Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль

На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение

Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов

На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Футбол

Григорян проанализировал причины поражения от «Динамо»

Комментарий главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения от московского «Динамо» (0:2). «Тамбов» в домашнем матче не смог навязать борьбу московскому «Динамо».
Обновлено в 13:36
Кино

Вышел трейлер сериала во вселенной «Звездных войн» «Мандалорец»

На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
Обновлено в 11:08
Происшествия

Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему

Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Игры

CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG

Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено в 18:20
Здоровье

Гибрид скамейки и велопарковки установят в Южно-Сахалинске

В островной столице установят первый на Сахалине гибрид скамейки и велопарковки.
Обновлено в 18:01
Политика

Трамп приказал американским компаниям перенести производство из Китая

Американский лидер Дональд Трамп настоятельно порекомендовал компаниям из США покинуть территорию Китая и найти альтернативу.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол

Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Главное