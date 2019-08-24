Происшествия
В Калужской области убили ветерана войныRT на русском 11:43
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
В Калужской области нашли мертвым 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на его теле обнаружили телесные повреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.БИЗНЕС Online12:40
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"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено в 10:22
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В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
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Обновлено в 15:02
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Обновлено в 04:20
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Григорян проанализировал причины поражения от «Динамо»
Комментарий главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения от московского «Динамо» (0:2). «Тамбов» в домашнем матче не смог навязать борьбу московскому «Динамо».
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Обновлено в 18:20
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