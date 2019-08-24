с чего всё началось

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Происшествия В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Футбол Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику» В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Общество В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.

Политика Джонсон заявил об отсутствии стремления к брекситу без сделки Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не желает выхода страны из Евросоюза без сделки.

Фигурное катание Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны» "Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".

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Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.

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Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

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Происшествия В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».

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Политика Трамп приказал американским компаниям перенести производство из Китая Американский лидер Дональд Трамп настоятельно порекомендовал компаниям из США покинуть территорию Китая и найти альтернативу.