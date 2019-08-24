с чего всё началось

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

Футбол «Зенит» уступил «Уфе» на выезде В следующем туре Зенит на выезде сыграет со Спартаком. Уфа одержала вторую победу кряду.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Политика Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Происшествия NASA заявило о «первом преступлении в космосе» Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Политика Сердце кровью обливается: актер Горбунов оценил отношения Украины и РФ В интервью телеканалу известный исполнитель сообщил, что у него "сердце кровью обливается" от ситуации между двумя странами.

Общество В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Происшествия «Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Здоровье Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Культура Бюст Гагарина установят в Русском саду в Кливленде В Русском культурном саду города Кливленд (США) в воскресенье, 25 августа, откроют бюст первому космонавту Юрию Гагарину.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Игры Опубликован геймплейный ролик к игре Astellia На текущий момент разработчики опубликовали геймплейный видеоролик, позволяющий игрокам воочию увидеть, с чем они столкнутся.

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Космос «Роскосмос» разработал «броню» для спутников Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.

Культура Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом В субботу на странцах соцсетей актера и певца Петра Мамонова опубликовано сообщение в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом.

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Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

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Политика В Абхазии пройдут выборы президента республики Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.