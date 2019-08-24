Происшествия
В Калужской области убили ветерана войныRT на русском вчера в 11:43
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
В Калужской области нашли мертвым 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на его теле обнаружили телесные повреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.БИЗНЕС Onlineвчера в 12:40
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Футбол
«Зенит» уступил «Уфе» на выезде
В следующем туре Зенит на выезде сыграет со Спартаком. Уфа одержала вторую победу кряду.
Обновлено вчера в 11:28
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Сердце кровью обливается: актер Горбунов оценил отношения Украины и РФ
В интервью телеканалу известный исполнитель сообщил, что у него "сердце кровью обливается" от ситуации между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено вчера в 14:53
Культура
Бюст Гагарина установят в Русском саду в Кливленде
В Русском культурном саду города Кливленд (США) в воскресенье, 25 августа, откроют бюст первому космонавту Юрию Гагарину.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено вчера в 19:43
Игры
Опубликован геймплейный ролик к игре Astellia
На текущий момент разработчики опубликовали геймплейный видеоролик, позволяющий игрокам воочию увидеть, с чем они столкнутся.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено 23 августа в 14:15
Космос
«Роскосмос» разработал «броню» для спутников
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.
Обновлено вчера в 20:14
Культура
Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом
В субботу на странцах соцсетей актера и певца Петра Мамонова опубликовано сообщение в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Политика
В Абхазии пройдут выборы президента республики
Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.
Обновлено вчера в 19:01