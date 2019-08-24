Происшествия

В Калужской области убили ветерана войныRT на русском 11:43

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
В Калужской области нашли мертвым 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на его теле обнаружили телесные повреждения, сообщает
 пресс-служба СУ СКР по региону.
БИЗНЕС Online12:40

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Ветерана Великой Отечественной войны убили в Калужской области

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В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

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В Калужской области убили ветерана войны

RT на русском11:43

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РЕН ТВ12:33

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