с чего всё началось

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Кино Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга» Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.

Происшествия В степи под Астраханью потерялся португалец В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Политика В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли «Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».

Футбол «Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя Знаменитость опровергла обвинения в употреблении алкоголя, заметив, для хорошего настроения ей не нужно употреблять спиртное.В настоящий момент Ольга Бузова находится на острове Бали, где звезда не только отдыхает, но и работает.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Фигурное катание Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Происшествия Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где больше всего болеют ожирением Больше всего болеют ожирением в Алтайском крае – там таких на 100 тысяч населения приходится 5566,9 человек.