Происшествия
В Калужской области убили ветерана войныRT на русском 11:43
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — указано в сообщении.RT на русском11:43
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Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Кино
Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга»
Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В степи под Астраханью потерялся португалец
В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.
Обновлено в 11:14
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Футбол
«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу
Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:29
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
Обновлено в 13:17
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя
Знаменитость опровергла обвинения в употреблении алкоголя, заметив, для хорошего настроения ей не нужно употреблять спиртное.В настоящий момент Ольга Бузова находится на острове Бали, где звезда не только отдыхает, но и работает.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции
Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
Обновлено вчера в 16:43
Космос
Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
Обновлено в 13:31
Авто
Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
США отозвали свое предложение о продаже Турции ЗРК Patriot
Обновлено вчера в 04:21
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге
Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где больше всего болеют ожирением
Больше всего болеют ожирением в Алтайском крае – там таких на 100 тысяч населения приходится 5566,9 человек.
Обновлено в 05:43
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Музыка
Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за песню Лады Дэнс
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украинские боевики провели антироссийскую акцию под офисом Зеленского
Напомним, в своем выступлении на марше достоинства Зеленский назвал войну против Донбасса вторым рождением Украины.
Обновлено в 11:59