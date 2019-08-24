с чего всё началось

Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней. Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Авто По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.

Единоборства Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае Иномарка под управлением пьяного водителя перевернулась в Хабаровском крае, погибли пять человек.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.

Культура Олег Меньшиков попал в реанимацию Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.

Кино Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга» Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Интернет Google объявил о возможности поиска по тексту на фотографии В традиционном применении приложения Google Lens на выбранном кадре можно нажать кнопку Lens, затем выделить текст, попавший в кадр.

Здоровье Больная раком Ева из Кузбасса полетит на лечение в Германию Глава Кузбасса Сергей Цивилев оказал поддержку семье Евы Грабовской, больной нейробластомой, благодаря чему девочка с тяжелым недугом сможет полететь в Германию.

Происшествия «Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Здоровье Онищенко назвал основные причины ожирения россиян Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Экономика Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.

Авто Lada Vesta получила ограничители для дверей Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Политика В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства» "Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.

Кино Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.

Политика Савченко заявила об украинизации России Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.