Происшествия
В Калужской области убили ветерана войныГазета.Ru 14:39
Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней. Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
В Калужской области нашли мертвым 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на его теле обнаружили телесные повреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.БИЗНЕС Online12:40
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