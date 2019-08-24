Происшествия

В Калужской области убили ветерана войныГазета.Ru 14:39

Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней. Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
В Калужской области нашли мертвым 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на его теле обнаружили телесные повреждения, сообщает
 пресс-служба СУ СКР по региону.
БИЗНЕС Online12:40

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Ветерана Великой Отечественной войны убили в Калужской области

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В Калужской области убили ветерана войны

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