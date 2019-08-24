Происшествия
В Калужской области убили ветерана войныГазета.Ru 14:39
Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней. Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — указано в сообщении.RT на русском11:43
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Футбол
Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»
Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Обновлено в 11:58
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Культура
Cкарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
За год колумбийско-американская актриса заработала 44,1 млн долларов.
Обновлено в 02:38
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика
Пять президентов Украины сфотографировались вместе
Бывшие президенты Украины Лонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Футбол
Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола
Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.
Обновлено в 10:41
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева устроила фотосессию в купальниках
Супруга Павла Воли поделилась серией снимков, на которых демонстрирует свою стройную фигуру в купальниках.
Обновлено в 12:27
Политика
Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц
Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.
Обновлено в 11:35
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Общество
Духи из человеческого пота создали в Финляндии
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено в 14:53
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Происшествия
На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Недвижимость
Аналитики сообщили о росте стоимости однокомнатных квартир в Москве на 13% за год
Аналитики заметили рост стоимости арендного жилья Среди причин заметного роста на первичную недвижимость за год специалисты "Авито Недвижимость" назвали "первыми отголосками" перехода на эскроу-счета (на них аккумулируются средства дольщиков, которыми застройщик не может пользоваться до завершения работ, соответствующий закон вступил в силу 1 июля 2019 года).
Обновлено в 07:00