Происшествия

В Калужской области убили ветерана войныГазета.Ru 14:39

Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней. Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — указано в сообщении
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Ветерана Великой Отечественной войны убили в Калужской области

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В Калужской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ветерана

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Калужский наркоман забил до смерти ветерана ради денег

Московский Комсомолец11:30

В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

Интерфакс11:27

В Калужской области убили 92-летнего ветерана

ТАСС12:12
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

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Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Бывшие президенты Украины Лонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе.
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Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
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Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
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Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола

Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.
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Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.
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"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
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Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

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Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
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В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
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Общество

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В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
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Происшествия

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В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
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Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
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Кино

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В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
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Недвижимость

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