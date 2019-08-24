с чего всё началось

Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней. Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Футбол Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака» Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Политика Пять президентов Украины сфотографировались вместе Бывшие президенты Украины Лонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Футбол Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева устроила фотосессию в купальниках Супруга Павла Воли поделилась серией снимков, на которых демонстрирует свою стройную фигуру в купальниках.

Политика Все лидеры стран G7 прибыли на саммит в Биарриц Все главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибыли во французский Биарриц, где в субботу откроется саммит этой международной группы.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.

Происшествия В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Происшествия На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.