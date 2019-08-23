Политика

В Калужской области раскрыта ячейка экстремистовЗнамя.Калуга 07:04

В Калужской области раскрыта деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, которые занимались сбором средств для запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В Калужской области раскрыли ячейку исламистов

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Вести.UZ10:35
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