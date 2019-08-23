В Калужской области раскрыта деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, которые занимались сбором средств для запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Главное о выборах президента Абхазии-2019 ЦИК планировал открыть участок в Турции, однако полномочный представитель республики в Турции Вадим Харазия заявил, что голосование на выборах президента Абхазии может не состояться, так как нет разрешения ЦИКа на передислокацию избирательного участка в Сакарью, а в Стамбуле он уже физически не успевает организовать выборы 1.

Политика Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Транспорт Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.

Транспорт Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.

Политика СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Происшествия В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

Космос ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.

Политика Guardian признала Крым территорией России В подписи к снимку сказано: "Крым, Россия". Также приводится описание: гости идут на фестиваль, проводимый вблизи Судака.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Политика Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.