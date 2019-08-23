Политика
В Калужской области раскрыта ячейка экстремистовЗнамя.Калуга 07:04
В Калужской области раскрыта деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, которые занимались сбором средств для запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В Калужской области пресекли группировку, финансирующую террористов
Московский Комсомолец Калуга08:12
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Главное о выборах президента Абхазии-2019
ЦИК планировал открыть участок в Турции, однако полномочный представитель республики в Турции Вадим Харазия заявил, что голосование на выборах президента Абхазии может не состояться, так как нет разрешения ЦИКа на передислокацию избирательного участка в Сакарью, а в Стамбуле он уже физически не успевает организовать выборы 1.
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Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
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В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
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Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
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На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Выяснилось, что врачи, проводившие операцию попросту сбежали прямо во время родов.
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Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
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Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
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СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины
Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
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В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
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ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере
Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
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В подписи к снимку сказано: "Крым, Россия". Также приводится описание: гости идут на фестиваль, проводимый вблизи Судака.
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Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
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В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
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Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
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Дочь Стэна Ли обвинила Marvel и Disney в неуважении к отцу
Обновлено в 05:40
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В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»
В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные.
Обновлено в 10:59