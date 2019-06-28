Общество
В Калмыкии вводится обязательная сертификация молочной продукцииМосковский Комсомолец Калмыкия 28 июня в 09:37
Как сообщает Буйнта Хейчиева, ведущий специалист-эксперт отдела делопроизводства, связи с общественностью и средствами массовой информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, с 1 июля текущего года в перечень товаров, которые будут подлежать обязательной электронной ветеринарной сертификации, войдет готовая молочная продукция.
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